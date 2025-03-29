Ramazan Bayramı için plan yapanların en çok merak ettiği konulardan biri, Van’da hava durumunun nasıl olacağı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilerine göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağmurlu olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

Açıklanan hava durumu raporuna göre Van’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

Bayramın ilk üç günü Van’da hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor;

İpekyolu;

31 Mart Pazartesi: Sağanak yağışlı

01 Nisan Salı: Sağanak yağışlı

02 Nisan Çarşamba: Çok bulutlu

 Tuşba;

31 Mart Pazartesi: Sağanak yağışlı

01 Nisan Salı: Sağanak yağışlı

02 Nisan Çarşamba: Çok bulutlu

 Edremit;

31 Mart Pazartesi: Sağanak yağışlı

01 Nisan Salı: Sağanak yağışlı

02 Nisan Çarşamba: Çok bulutlu

 Bahçesaray;

31 Mart Pazartesi: Kuvvetli sağanak yağışlı

01 Nisan Salı: Kuvvetli sağanak yağışlı

02 Nisan Çarşamba: Hafif sağanak yağışlı

 Başkale;

31 Mart Pazartesi: Sağanak yağışlı

01 Nisan Salı: Sağanak yağışlı

02 Nisan Çarşamba: Hafif sağanak yağışlı

 Çaldıran;

31 Mart Pazartesi: Sağanak yağışlı

01 Nisan Salı: Sağanak yağışlı

02 Nisan Çarşamba: Çok bulutlu

 Çatak;

31 Mart Pazartesi: Kuvvetli sağanak yağışlı

01 Nisan Salı: Kuvvetli sağanak yağışlı

02 Nisan Çarşamba: Hafif sağanak yağışlı

 Erciş;

31 Mart Pazartesi: Sağanak yağışlı

01 Nisan Salı: Kuvvetli sağanak yağışlı

02 Nisan Çarşamba: Çok bulutlu

 Gevaş;

31 Mart Pazartesi: Sağanak yağışlı

01 Nisan Salı: Kuvvetli sağanak yağışlı

02 Nisan Çarşamba: Hafif sağanak yağışlı

 Gürpınar;

31 Mart Pazartesi: Sağanak yağışlı

01 Nisan Salı: Sağanak yağışlı

02 Nisan Çarşamba: Çok bulutlu

 Muradiye;

31 Mart Pazartesi: Sağanak yağışlı

01 Nisan Salı: Sağanak yağışlı

02 Nisan Çarşamba: Çok bulutlu

 Özalp;
31 Mart Pazartesi: Kuvvetli sağanak yağışlı

01 Nisan Salı: Sağanak yağışlı

02 Nisan Çarşamba: Çok bulutlu

 Saray;

31 Mart Pazartesi: Sağanak yağışlı

01 Nisan Salı: Sağanak yağışlı

02 Nisan Çarşamba: Çok bulutlu

Kaynak: WanHaber: Fatma Öztürk