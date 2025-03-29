Ramazan Bayramı için plan yapanların en çok merak ettiği konulardan biri, Van’da hava durumunun nasıl olacağı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilerine göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağmurlu olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

Açıklanan hava durumu raporuna göre Van’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

Bayramın ilk üç günü Van’da hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor;

İpekyolu;

31 Mart Pazartesi: Sağanak yağışlı

01 Nisan Salı: Sağanak yağışlı

02 Nisan Çarşamba: Çok bulutlu

Tuşba;

31 Mart Pazartesi: Sağanak yağışlı

01 Nisan Salı: Sağanak yağışlı

02 Nisan Çarşamba: Çok bulutlu

Edremit;

31 Mart Pazartesi: Sağanak yağışlı

01 Nisan Salı: Sağanak yağışlı

02 Nisan Çarşamba: Çok bulutlu

Bahçesaray;

31 Mart Pazartesi: Kuvvetli sağanak yağışlı

01 Nisan Salı: Kuvvetli sağanak yağışlı

02 Nisan Çarşamba: Hafif sağanak yağışlı

Başkale;

31 Mart Pazartesi: Sağanak yağışlı

01 Nisan Salı: Sağanak yağışlı

02 Nisan Çarşamba: Hafif sağanak yağışlı

Çaldıran;

31 Mart Pazartesi: Sağanak yağışlı

01 Nisan Salı: Sağanak yağışlı

02 Nisan Çarşamba: Çok bulutlu

Çatak;

31 Mart Pazartesi: Kuvvetli sağanak yağışlı

01 Nisan Salı: Kuvvetli sağanak yağışlı

02 Nisan Çarşamba: Hafif sağanak yağışlı

Erciş;

31 Mart Pazartesi: Sağanak yağışlı

01 Nisan Salı: Kuvvetli sağanak yağışlı

02 Nisan Çarşamba: Çok bulutlu

Gevaş;

31 Mart Pazartesi: Sağanak yağışlı

01 Nisan Salı: Kuvvetli sağanak yağışlı

02 Nisan Çarşamba: Hafif sağanak yağışlı

Gürpınar;

31 Mart Pazartesi: Sağanak yağışlı

01 Nisan Salı: Sağanak yağışlı

02 Nisan Çarşamba: Çok bulutlu

Muradiye;

31 Mart Pazartesi: Sağanak yağışlı

01 Nisan Salı: Sağanak yağışlı

02 Nisan Çarşamba: Çok bulutlu

Özalp;

31 Mart Pazartesi: Kuvvetli sağanak yağışlı

01 Nisan Salı: Sağanak yağışlı

02 Nisan Çarşamba: Çok bulutlu

Saray;

31 Mart Pazartesi: Sağanak yağışlı

01 Nisan Salı: Sağanak yağışlı

02 Nisan Çarşamba: Çok bulutlu