Ramazan Bayramı için plan yapanların en çok merak ettiği konulardan biri, Van’da hava durumunun nasıl olacağı.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilerine göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağmurlu olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.
Açıklanan hava durumu raporuna göre Van’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.
Bayramın ilk üç günü Van’da hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor;
İpekyolu;
31 Mart Pazartesi: Sağanak yağışlı
01 Nisan Salı: Sağanak yağışlı
02 Nisan Çarşamba: Çok bulutlu
Tuşba;
31 Mart Pazartesi: Sağanak yağışlı
01 Nisan Salı: Sağanak yağışlı
02 Nisan Çarşamba: Çok bulutlu
Edremit;
31 Mart Pazartesi: Sağanak yağışlı
01 Nisan Salı: Sağanak yağışlı
02 Nisan Çarşamba: Çok bulutlu
Bahçesaray;
31 Mart Pazartesi: Kuvvetli sağanak yağışlı
01 Nisan Salı: Kuvvetli sağanak yağışlı
02 Nisan Çarşamba: Hafif sağanak yağışlı
Başkale;
31 Mart Pazartesi: Sağanak yağışlı
01 Nisan Salı: Sağanak yağışlı
02 Nisan Çarşamba: Hafif sağanak yağışlı
Çaldıran;
31 Mart Pazartesi: Sağanak yağışlı
01 Nisan Salı: Sağanak yağışlı
02 Nisan Çarşamba: Çok bulutlu
Çatak;
31 Mart Pazartesi: Kuvvetli sağanak yağışlı
01 Nisan Salı: Kuvvetli sağanak yağışlı
02 Nisan Çarşamba: Hafif sağanak yağışlı
Erciş;
31 Mart Pazartesi: Sağanak yağışlı
01 Nisan Salı: Kuvvetli sağanak yağışlı
02 Nisan Çarşamba: Çok bulutlu
Gevaş;
31 Mart Pazartesi: Sağanak yağışlı
01 Nisan Salı: Kuvvetli sağanak yağışlı
02 Nisan Çarşamba: Hafif sağanak yağışlı
Gürpınar;
31 Mart Pazartesi: Sağanak yağışlı
01 Nisan Salı: Sağanak yağışlı
02 Nisan Çarşamba: Çok bulutlu
Muradiye;
31 Mart Pazartesi: Sağanak yağışlı
01 Nisan Salı: Sağanak yağışlı
02 Nisan Çarşamba: Çok bulutlu
Özalp;
31 Mart Pazartesi: Kuvvetli sağanak yağışlı
01 Nisan Salı: Sağanak yağışlı
02 Nisan Çarşamba: Çok bulutlu
Saray;
31 Mart Pazartesi: Sağanak yağışlı
01 Nisan Salı: Sağanak yağışlı
02 Nisan Çarşamba: Çok bulutlu