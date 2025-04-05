Meteorolojik verilere göre Van’da bugün sağanak yağmur etkisini gösterecek. Van’ın güney ilçelerinde ise zaman zaman kuvvetli sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olmasının beklendiğini bildirirken, yağışların Bitlis ve Hakkari ile Van'ın güney ilçelerinde zaman zaman kuvvetli sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü kuvvetli yağış uyarısında bulunarak; “Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van ilinin güney ve kuzey ilçelerinde zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağmurlu olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ani su baskını, sel, yerel dolu yağışları, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” paylaşımı yaptı.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Meteoroloji, çığ tehlikesi uyarısını da yineleyerek; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” diye kaydetti.

Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde;

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağmurlu

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağmurlu

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağmurlu

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

Saray: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu