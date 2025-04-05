Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 25 oranında artış yapıldığını açıkladı.

EPDK’dan yapılan açıklamada, "Üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için yüzde 15, sanayi abone grubu için yüzde 10 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 12,4 oranında artış yapılmıştır" denildi.