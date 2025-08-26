Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nün tarafından yayımlanan tahmini hava durumu raporuna göre, Van’da önümüzdeki beş gün boyunca hava; yer yer yüksek sıcaklıklar seyretse de genel anlamıyla açık ve az bulutlu olacak.

Van’da gündüz sıcaklıklarının ortalama 26 ila 30 derece arasında seyretmesi, bazı ilçelerde hava sıcaklıklarının 38 dereceye çıkması bekleniyor. Van’da gece saatlerinde ise hava serin seyrediyor.

Van’da rüzgarın kuzeydoğu yönünden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Van’da 5 günlük tahmini hava durumu ise şu şekilde;

Bahçesaray;

27 Ağustos Çarşamba: Sıcak

28 Ağustos Perşembe: Sıcak

29 Ağustos Cuma: Sıcak

30 Ağustos Cumartesi: Sıcak

31 Ağustos Pazar: Sıcak

Başkale;

27 Ağustos Çarşamba: Açık

28 Ağustos Perşembe: Açık

29 Ağustos Cuma: Açık

30 Ağustos Cumartesi: Açık

31 Ağustos Pazar: Az bulutlu

Çaldıran;

27 Ağustos Çarşamba: Açık

28 Ağustos Perşembe: Açık

29 Ağustos Cuma: Açık

30 Ağustos Cumartesi: Açık

31 Ağustos Pazar: Az bulutlu

Çatak;

27 Ağustos Çarşamba: Sıcak

28 Ağustos Perşembe: Sıcak

29 Ağustos Cuma: Sıcak

30 Ağustos Cumartesi: Sıcak

31 Ağustos Pazar: Sıcak

Edremit;

27 Ağustos Çarşamba: Az bulutlu

28 Ağustos Perşembe: Az bulutlu

29 Ağustos Cuma: Az bulutlu

30 Ağustos Cumartesi: Az bulutlu

31 Ağustos Pazar: Az bulutlu

Erciş;

27 Ağustos Çarşamba: Açık

28 Ağustos Perşembe: Açık

29 Ağustos Cuma: Açık

30 Ağustos Cumartesi: Açık

31 Ağustos Pazar: Az bulutlu

Gevaş;

27 Ağustos Çarşamba: Açık

28 Ağustos Perşembe: Açık

29 Ağustos Cuma: Açık

30 Ağustos Cumartesi: Açık

31 Ağustos Pazar: Az bulutlu

Gürpınar;

27 Ağustos Çarşamba: Sıcak

28 Ağustos Perşembe: Sıcak

29 Ağustos Cuma: Sıcak

30 Ağustos Cumartesi: Sıcak

31 Ağustos Pazar: Sıcak

İpekyolu;

27 Ağustos Çarşamba: Az bulutlu

28 Ağustos Perşembe: Az bulutlu

29 Ağustos Cuma: Az bulutlu

30 Ağustos Cumartesi: Az bulutlu

31 Ağustos Pazar: Az bulutlu

Muradiye;

27 Ağustos Çarşamba: Sıcak

28 Ağustos Perşembe: Sıcak

29 Ağustos Cuma: Sıcak

30 Ağustos Cumartesi: Sıcak

31 Ağustos Pazar: Sıcak

Özalp;

27 Ağustos Çarşamba: Açık

28 Ağustos Perşembe: Açık

29 Ağustos Cuma: Açık

30 Ağustos Cumartesi: Açık

31 Ağustos Pazar: Az bulutlu

Saray;

27 Ağustos Çarşamba: Açık

28 Ağustos Perşembe: Açık

29 Ağustos Cuma: Açık

30 Ağustos Cumartesi: Açık

31 Ağustos Pazar: Az bulutlu

Tuşba;

27 Ağustos Çarşamba: Az bulutlu

28 Ağustos Perşembe: Az bulutlu

29 Ağustos Cuma: Az bulutlu

30 Ağustos Cumartesi: Az bulutlu

31 Ağustos Pazar: Az bulutlu