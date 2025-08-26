Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nün tarafından yayımlanan tahmini hava durumu raporuna göre, Van’da önümüzdeki beş gün boyunca hava; yer yer yüksek sıcaklıklar seyretse de genel anlamıyla açık ve az bulutlu olacak.
Van’da gündüz sıcaklıklarının ortalama 26 ila 30 derece arasında seyretmesi, bazı ilçelerde hava sıcaklıklarının 38 dereceye çıkması bekleniyor. Van’da gece saatlerinde ise hava serin seyrediyor.
Van’da rüzgarın kuzeydoğu yönünden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
Van’da 5 günlük tahmini hava durumu ise şu şekilde;
Bahçesaray;
27 Ağustos Çarşamba: Sıcak
28 Ağustos Perşembe: Sıcak
29 Ağustos Cuma: Sıcak
30 Ağustos Cumartesi: Sıcak
31 Ağustos Pazar: Sıcak
Başkale;
27 Ağustos Çarşamba: Açık
28 Ağustos Perşembe: Açık
29 Ağustos Cuma: Açık
30 Ağustos Cumartesi: Açık
31 Ağustos Pazar: Az bulutlu
Çaldıran;
27 Ağustos Çarşamba: Açık
28 Ağustos Perşembe: Açık
29 Ağustos Cuma: Açık
30 Ağustos Cumartesi: Açık
31 Ağustos Pazar: Az bulutlu
Çatak;
27 Ağustos Çarşamba: Sıcak
28 Ağustos Perşembe: Sıcak
29 Ağustos Cuma: Sıcak
30 Ağustos Cumartesi: Sıcak
31 Ağustos Pazar: Sıcak
Edremit;
27 Ağustos Çarşamba: Az bulutlu
28 Ağustos Perşembe: Az bulutlu
29 Ağustos Cuma: Az bulutlu
30 Ağustos Cumartesi: Az bulutlu
31 Ağustos Pazar: Az bulutlu
Erciş;
27 Ağustos Çarşamba: Açık
28 Ağustos Perşembe: Açık
29 Ağustos Cuma: Açık
30 Ağustos Cumartesi: Açık
31 Ağustos Pazar: Az bulutlu
Gevaş;
27 Ağustos Çarşamba: Açık
28 Ağustos Perşembe: Açık
29 Ağustos Cuma: Açık
30 Ağustos Cumartesi: Açık
31 Ağustos Pazar: Az bulutlu
Gürpınar;
27 Ağustos Çarşamba: Sıcak
28 Ağustos Perşembe: Sıcak
29 Ağustos Cuma: Sıcak
30 Ağustos Cumartesi: Sıcak
31 Ağustos Pazar: Sıcak
İpekyolu;
27 Ağustos Çarşamba: Az bulutlu
28 Ağustos Perşembe: Az bulutlu
29 Ağustos Cuma: Az bulutlu
30 Ağustos Cumartesi: Az bulutlu
31 Ağustos Pazar: Az bulutlu
Muradiye;
27 Ağustos Çarşamba: Sıcak
28 Ağustos Perşembe: Sıcak
29 Ağustos Cuma: Sıcak
30 Ağustos Cumartesi: Sıcak
31 Ağustos Pazar: Sıcak
Özalp;
27 Ağustos Çarşamba: Açık
28 Ağustos Perşembe: Açık
29 Ağustos Cuma: Açık
30 Ağustos Cumartesi: Açık
31 Ağustos Pazar: Az bulutlu
Saray;
27 Ağustos Çarşamba: Açık
28 Ağustos Perşembe: Açık
29 Ağustos Cuma: Açık
30 Ağustos Cumartesi: Açık
31 Ağustos Pazar: Az bulutlu
Tuşba;
27 Ağustos Çarşamba: Az bulutlu
28 Ağustos Perşembe: Az bulutlu
29 Ağustos Cuma: Az bulutlu
30 Ağustos Cumartesi: Az bulutlu
31 Ağustos Pazar: Az bulutlu