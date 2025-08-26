2025 yılı Ocak-Temmuz dönemine ait verilere göre Türkiye’ye sınır kapılarından giriş yapan toplam yabancı sayısı 33 milyon 358 bin 377 olarak kayıtlara geçti.

2025 yılının ilk 7 ayında yabancı ziyaretçilerin en fazla giriş yaptığı sınır kapılarına bakıldığında İstanbul 10 milyon 514 bin 855 kişi ile ilk sırada yer aldı.

8 milyon 378 bin 836 kişi ile Antalya ikinci sırada yer alırken, 2 milyon 552 bin 273 ziyaretçi ile Edirne üçüncü, 1 milyon 834 bin 54 ziyaretçi ile Muğla dördüncü, 879 bin 319 ziyaretçi ile İzmir beşinci, 812 bin 153 ziyaretçi ile Artvin altıncı sırada yer aldı. Van, 2025 yılının Ocak-Temmuz döneminde en fazla yabancı girişi yapılan sınır kapıları arasında 7. il olarak kayıtlarda yer aldı.

Bu dönemde Van’a 399 bin 364 yabancı ziyaretçi sınır kapısı üzerinden Türkiye’ye giriş yaptı.

Verilere göre Van’a bu dönemde hava yolu ile 8 yabancı gelirken, demir yolu ile 8 bin 529, kara yolu ile gelen yabancı sayısı ise 390 bin 827 kişi oldu.

Türkiye’ye Van üzerinden giriş yapan yabancı sayısı geçtiğimiz yılın Ocak-Temmuz döneminde ise 354 bin 133 olarak açıklanmıştı. Van üzerinden Türkiye’ye giriş yapan yabancı ziyaretçi sayısı, 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8 artış gösterdi.