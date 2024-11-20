Van’ın 5 günlük tahmini hava durumu verilerini açıklayan Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesinin beklendiğini duyurdu.
Soğuk havaların etkisini göstermeye başladığı Van’da hava durumunun bugünden Cumartesi gününe kadar bulutlu ve yer yer yağışlı olması bekleniyor. Yayımlanan verilere göre Pazar gününden itibaren Van genelinde karla karışık yağmurlu hava sisteminin etkili olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji tarafından yayımlanan verilere göre Van’ın 5 günlük tahmini hava durumu verileri şu şekilde;
Bahçesaray;
20 Kasım Çarşamba: Çok bulutlu
21 Kasım Perşembe: Çok bulutlu
22 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu
23 Kasım Cumartesi: Az bulutlu
24 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu
Başkale;
20 Kasım Çarşamba: Çok bulutlu
21 Kasım Perşembe: Çok bulutlu
22 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu
23 Kasım Cumartesi: Az bulutlu
24 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu
Çaldıran;
20 Kasım Çarşamba: Çok bulutlu
21 Kasım Perşembe: Yağmurlu
22 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu
23 Kasım Cumartesi: Az bulutlu
24 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu
Çatak;
20 Kasım Çarşamba: Çok bulutlu
21 Kasım Perşembe: Çok bulutlu
22 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu
23 Kasım Cumartesi: Az bulutlu
24 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu
Edremit;
20 Kasım Çarşamba: Çok bulutlu
21 Kasım Perşembe: Çok bulutlu
22 Kasım Cuma: Çok bulutlu
23 Kasım Cumartesi: Parçalı bulutlu
24 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu
Erciş;
20 Kasım Çarşamba: Yağmurlu
21 Kasım Perşembe: Yağmurlu
22 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu
23 Kasım Cumartesi: Az bulutlu
24 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu
Gevaş;
20 Kasım Çarşamba: Çok bulutlu
21 Kasım Perşembe: Çok bulutlu
22 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu
23 Kasım Cumartesi: Az bulutlu
24 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu
Gürpınar;
20 Kasım Çarşamba: Çok bulutlu
21 Kasım Perşembe: Çok bulutlu
22 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu
23 Kasım Cumartesi: Az bulutlu
24 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu
İpekyolu;
20 Kasım Çarşamba: Çok bulutlu
21 Kasım Perşembe: Çok bulutlu
22 Kasım Cuma: Çok bulutlu
23 Kasım Cumartesi: Parçalı bulutlu
24 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu
Muradiye;
20 Kasım Çarşamba: Çok bulutlu
21 Kasım Perşembe: Yağmurlu
22 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu
23 Kasım Cumartesi: Az bulutlu
24 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu
Özalp;
20 Kasım Çarşamba: Çok bulutlu
21 Kasım Perşembe: Çok bulutlu
22 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu
23 Kasım Cumartesi: Az bulutlu
24 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu
Saray;
20 Kasım Çarşamba: Çok bulutlu
21 Kasım Perşembe: Çok bulutlu
22 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu
23 Kasım Cumartesi: Az bulutlu
24 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu
Tuşba;
20 Kasım Çarşamba: Çok bulutlu
21 Kasım Perşembe: Çok bulutlu
22 Kasım Cuma: Çok bulutlu
23 Kasım Cumartesi: Parçalı bulutlu
24 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu