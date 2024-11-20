Van’ın 5 günlük tahmini hava durumu verilerini açıklayan Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesinin beklendiğini duyurdu.

Soğuk havaların etkisini göstermeye başladığı Van’da hava durumunun bugünden Cumartesi gününe kadar bulutlu ve yer yer yağışlı olması bekleniyor. Yayımlanan verilere göre Pazar gününden itibaren Van genelinde karla karışık yağmurlu hava sisteminin etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji tarafından yayımlanan verilere göre Van’ın 5 günlük tahmini hava durumu verileri şu şekilde;

Bahçesaray;

20 Kasım Çarşamba: Çok bulutlu

21 Kasım Perşembe: Çok bulutlu

22 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu

23 Kasım Cumartesi: Az bulutlu

24 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu

Başkale;

20 Kasım Çarşamba: Çok bulutlu

21 Kasım Perşembe: Çok bulutlu

22 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu

23 Kasım Cumartesi: Az bulutlu

24 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu

Çaldıran;

20 Kasım Çarşamba: Çok bulutlu

21 Kasım Perşembe: Yağmurlu

22 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu

23 Kasım Cumartesi: Az bulutlu

24 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu

Çatak;

20 Kasım Çarşamba: Çok bulutlu

21 Kasım Perşembe: Çok bulutlu

22 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu

23 Kasım Cumartesi: Az bulutlu

24 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu

Edremit;

20 Kasım Çarşamba: Çok bulutlu

21 Kasım Perşembe: Çok bulutlu

22 Kasım Cuma: Çok bulutlu

23 Kasım Cumartesi: Parçalı bulutlu

24 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu

Erciş;

20 Kasım Çarşamba: Yağmurlu

21 Kasım Perşembe: Yağmurlu

22 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu

23 Kasım Cumartesi: Az bulutlu

24 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu

Gevaş;

20 Kasım Çarşamba: Çok bulutlu

21 Kasım Perşembe: Çok bulutlu

22 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu

23 Kasım Cumartesi: Az bulutlu

24 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu

Gürpınar;

20 Kasım Çarşamba: Çok bulutlu

21 Kasım Perşembe: Çok bulutlu

22 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu

23 Kasım Cumartesi: Az bulutlu

24 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu

İpekyolu;

20 Kasım Çarşamba: Çok bulutlu

21 Kasım Perşembe: Çok bulutlu

22 Kasım Cuma: Çok bulutlu

23 Kasım Cumartesi: Parçalı bulutlu

24 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu

Muradiye;

20 Kasım Çarşamba: Çok bulutlu

21 Kasım Perşembe: Yağmurlu

22 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu

23 Kasım Cumartesi: Az bulutlu

24 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu

Özalp;

20 Kasım Çarşamba: Çok bulutlu

21 Kasım Perşembe: Çok bulutlu

22 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu

23 Kasım Cumartesi: Az bulutlu

24 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu

Saray;

20 Kasım Çarşamba: Çok bulutlu

21 Kasım Perşembe: Çok bulutlu

22 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu

23 Kasım Cumartesi: Az bulutlu

24 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu

Tuşba;

20 Kasım Çarşamba: Çok bulutlu

21 Kasım Perşembe: Çok bulutlu

22 Kasım Cuma: Çok bulutlu

23 Kasım Cumartesi: Parçalı bulutlu

24 Kasım Pazar: Karla karışık yağmurlu