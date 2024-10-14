Van-Hakkâri karayolunda 32 virajlar olarak bilinen 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde, trafik güvenliğinin sağlanması ve ulaşımda aksamaların son bulması için 2015'te yapımına başlanan tünelde çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü tarafından Van-Hakkâri yolunun daha güvenli hale getirilmesi amacıyla inşa edilen tünelin tamamlanmasıyla, sürücüler yoldaki 22 kilometrelik virajlı bölüm yerine tüneli kullanarak güvenli yolculuk yapma imkanına kavuşacak. 2015 yılında yapımına başlanan çift tüplü Güzeldere Tüneli'nin ne zaman hizmete gireceği merak edilirken, 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde yapılan 3 bin 150 metrelik iki tüplü tünelin birinci tüpünde sona gelinirken, son rötuşların yapıldığı birinci tüpün önümüzdeki günlerde resmi olarak hizmete açılması bekleniyor.

Kış mevsimi öncesi açılması beklenen birinci tüpten, geliş gidiş trafiğinin aynı anda verilmesi, çeşitli kazalara ve çığ düşmelerine karşı trafik güvenliğinin sağlanması bekleniyor. Özellikle çok sayıda trafik kazasının meydana geldiği bölgede önümüzdeki günlerde resmi olarak açılması beklenen tünelin, sürücülere güvenli yolculuk imkânı sunması hedefleniyor. Çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiği ikinci tüpün ise 2025 yılında tamamlanarak hizmete açılması bekleniyor. Yol güvenliğini tehdit eden faktörlerden biri olan çığ riski ve viraj sorununu ortadan kaldırmak üzere tasarlanan tünelin inşasıyla ilgili bilgiler geçtiğimiz yıl Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla gerçekleşen ışık görme töreniyle paylaşılmıştı.

2 bin 730 rakımlı geçitte yer alan 3 bin 150 metrelik iki tüplü tünelin birinci tüpünün, önümüzdeki günlerde resmi olarak hizmete açılması beklenirken, açılmasıyla birlikte geliş-gidiş için tek bir tüpten iki yönlü olarak trafik akışı sağlanacak. Böylece kış aylarında yaşanan çeşitli kazaların yanı sıra çığ düşme riski de azalmış olacak. Güzeldere Geçidi'nde devam eden inşaat çalışmalarına paralel olarak, tünelin ikinci tüpünün ise 2025 yılında bitirilmesi hedefleniyor.

Tünellerin hizmete açılmasıyla birlikte, bölgede özellikle kar yağışlı havalarda yaşanan aksamaların önüne geçilmesi hedefleniyor. 30 teknik personel, 150 işçi ve 40 iş makinesiyle çalışmalar hummalı bir şekilde sürdürülürken, tünelin tamamlanmasıyla Van-Hakkâri arasındaki mevcut 2 saat 15 dakikalık ulaşım süresinin 1 saat 35 dakikaya düşmesi bekleniyor. Bölge ekonomisi açısından da büyük önem taşıyan bu yol, günde yaklaşık 4 bin normal, 500 ağır tonajlı araç tarafından kullanılıyor. Hakkâri'deki madenlerin Van'daki tren yollarına ulaşımında kritik bir rol oynayan bu güzergâhta, özellikle 32 virajlarda daha önce yaşanan ölümlü kazaların önüne geçilmesi bekleniyor.

Yıllardır birçok ölümlü trafik kazasının yaşandığı, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu zamanlarda araçların mahsur kaldığı bölgede inşa edilen çift tüplü tünel projesiyle 45 dakikalık yolun 5 dakikaya düşürülmesi hedefleniyor. Tünel sayesinde sürücüler, 22 kilometrelik zorlu virajları geçmeden 3 bin 100 metre uzunluğundaki tüneli kullanacak ve güvenli yolculuk imkânına kavuşacak. 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde yapılan 3 bin 150 metrelik iki tüplü tünelin birinci tüpünün önümüzdeki günlerde hizmete girmesi bekleniyor.