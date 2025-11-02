Doğu Anadolu’nun parlayan yıldızı Van, hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle Türkiye’nin en özel şehirlerinden biri olmayı sürdürüyor. Van Gölü’nün büyüleyici manzarası, kadim medeniyetlerin izleri ve eşsiz doğasıyla Van, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

İşte Van’da gezilecek en güzel yerler…

1. Van Gölü ve Akdamar Adası

Van’ın simgesi haline gelen Van Gölü, Türkiye’nin en büyük gölü olma özelliğini taşıyor. Turkuaz mavisi sularıyla çevrelenen göl, gün batımlarında sunduğu renk şöleniyle ziyaretçilerini büyülüyor.

Van Gölü’nün ortasında yer alan Akdamar Adası ise, 10. yüzyılda inşa edilen Akdamar Kilisesi ile tarihi ve kültürel açıdan büyük önem taşıyor. Adaya tekne turlarıyla ulaşmak mümkün.

2. Van Kalesi ve Eski Van Şehri

Urartular döneminden günümüze kadar ayakta kalmayı başaran Van Kalesi, şehrin tarihine ışık tutuyor. Kale zirvesinden Van Gölü’nü izlemek, ziyaretçilerin en çok tercih ettiği aktivitelerden biri.

Kalenin eteklerinde yer alan Eski Van Şehri ise taş evleri, camileri ve sokak dokusuyla geçmişe yolculuk yapmak isteyenlerin mutlaka görmesi gereken bir bölge.

3. Muradiye Şelalesi

Van merkeze yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Muradiye Şelalesi, doğaseverlerin favori rotalarından biri. Bahar aylarında coşkun akan suların oluşturduğu görüntü, kartpostallık kareler sunuyor. Şelale çevresinde piknik ve yürüyüş alanları da bulunuyor.

4. Hoşap Kalesi

Gürpınar ilçesi sınırlarında bulunan Hoşap Kalesi, Van’ın en etkileyici tarihi yapılarından biri olarak öne çıkıyor. 17. yüzyılda inşa edilen bu kale, çevresindeki taş köprü ve eski yerleşim alanıyla fotoğraf meraklıları için harika kareler sunuyor.

5. Van Kedisi Evi

Dünyaca ünlü Van kedileri, mavi ve kehribar renkli gözleriyle kentin simgelerinden biri. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsünde yer alan Van Kedisi Evi, bu özel türün korunması ve tanıtılması amacıyla ziyaretçilere kapılarını açıyor.

6. Edremit Sahil Bandı

Van Gölü kıyısında uzanan Edremit Sahil Bandı, son yıllarda yapılan düzenlemelerle şehrin en popüler gezi noktalarından biri haline geldi. Göl manzarasında yürüyüş yapmak, bisiklet sürmek veya gün batımını izlemek isteyenler için ideal bir adres.

7. Erçek Gölü ve Kuş Cenneti

Doğaseverlerin bir diğer durağı ise Erçek Gölü. Özellikle göç mevsimlerinde yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan göl, fotoğrafçılar için eşsiz manzaralar sunuyor. Bölge, kuş gözlemciliği için Türkiye’nin en önemli alanlarından biri kabul ediliyor.

Van, Her Mevsim Ayrı Güzel

Van; tarihi, doğası, kültürel mirası ve sıcak insanlarıyla dört mevsim gezilmeye değer bir şehir.

Van’da gezilecek yerler, her ziyaretçiye unutulmaz anılar bırakıyor.

Eğer rotanızı Doğu Anadolu’ya çevirdiyseniz, Van’ı listenizin en üst sırasına eklemeyi unutmayın!