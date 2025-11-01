AA muhabirinin "2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"ndan yaptığı derlemeye göre, programın "Afet Yönetimi" bölümünde Türkiye'nin jeolojik özellikleri ve iklim değişikliği etkileri nedeniyle deprem, heyelan, sel ve orman yangınları gibi birçok tehlikeye maruz kaldığı belirtildi.

Programda afet risklerinin önlenmesi ve azaltılmasına yönelik 2022 tarihli Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP) kapsamındaki faaliyetlerin uygulanmasına devam edildiği bildirildi.

Türkiye'de kurulu toplam deprem gözlem istasyonu sayısının 1204'e ulaştığı vurgulanan programda, "Böylelikle Türkiye, Avrupa'nın en büyük deprem gözlem ağına sahip ülkesi haline gelmiş ve yıllık ortalama 25 bin deprem çözümleme kapasitesine erişmiştir." ifadesine yer verildi.

Sayısal Telsiz Sistemi 60 ilde devreye alınacak

Programda afet ve acil durumlara ilişkin süreçlerin elektronik ortamda takibini sağlayan Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi'nde (AYDES) 95 ana modül ve 456 alt modül geliştirildiği bildirildi.

Ayrıca, afet durumunda kurumlar arasında kesintisiz iletişim sağlamak için kurulan Sayısal Telsiz Sistemi'nin yıl sonunda 60 ilde devreye alınacağı ve 81 ile yaygınlaştırılması amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü vurgulandı.

Programda afetlere müdahalede görev alacak ekiplerin standartlarını belirleyen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akreditasyon Sistemi kapsamında 414 ekip ve 13 bin 626 üyenin akredite edildiği bilgisi paylaşıldı.

AFAD Gönüllülük Sistemi kapsamında 351 bin "zorunlu eğitimli gönüllüsü" ve 74 bin 554 "destek gönüllüsü"nün sisteme dahil edildiği belirtildi.

Programda ayrıca afet risklerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi, azaltılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi ve denetlenmesi ile afet esnasında ve sonrasındaki müdahale çalışmalarının etkinliğinin artırılması için kurumların uzmanlık alanları dikkate alınarak yetki ve sorumlulukların yeniden düzenleneceği, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirileceği vurgulandı.

Afet yönetimi alanında uluslararası işbirliklerinin artırılacağı kaydedilen programda, afet yönetiminden sorumlu merkezi ve yerel birimlerin teknik ve idari kapasitelerinin güçlendirilmesi çalışmaları yapılarak teknik personele deprem yönetmelikleri ve afet yönetimi konusunda düzenli eğitimlerin verileceği belirtildi.

Afet sonrası hasar tespitinde İHA, uydu görüntüsü ve hava fotoğrafları kullanılarak hızlı ve etkin değerlendirme imkanı sağlayacak yapay zeka destekli altyapının geliştirilerek AYDES'e entegre edileceği bildirildi.