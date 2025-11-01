Kent sosyolojisinin temel kavramları, nüfus dinamikleri, göç, toplumsal değişim, sınıf yapıları, tarihi süreçler, sanatın toplumsal yansımaları, kimlik oluşumları, kamusal mekanlar, tüketim pratikleri ve kolektif hafıza üzerine odaklanan “Cennetin Şehri Van: Şehir Okumaları” projesinin Kasım ayı etkinlik takvimi belli oldu.

PROGRAMIN DETAYLARI

“Cennetin Şehri Van: Şehir Okumaları” projesi kapsamında Kasım ayı etkinliğinde 9 Kasım 2025 Pazar günü Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu eşliğinde Çavuştepe Kalesi’ne ziyaret gerçekleştirilecek. Aynı gün içinde 40 Değirmen Köyü, Zernek Köyü ve Kalesi ile Hoşap Kalesi ziyaretleri de programda yer alıyor.

21 Kasım 2025 Cuma akşamı ise Van’ın bilinen en eski tarih kaynaklarından biri olan, 1600’lü yıllara ait İbni Nuh’un Van Tarihi eseri, Prof. Dr. Rahmi Tekin tarafından anlatılacak.

“VAN’IN KÜLTÜREL MİRASI MERKEZE ALINACAK”

Şehir Okumaları Proje Koordinatörü Muhlis Kaya, Van’da yaşayan vatandaşların kente dair bilgi sahibi olmasını amaçladıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Projemizde bu yıl “Şehir bizim, miras hepimizin” mottosuyla yola çıktık. Van’ın zengin kültürel mirasını ön plana çıkarmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda kültürel miras aktivizmini başlatarak geçmişi hatırlamak, geleceğe daha sağlam bir plan çizmek ve evrensel bir vizyon geliştirmek istiyoruz. Geçen yıl yaklaşık altı ay boyunca 25 seminer ve etkinlik düzenlemiştik. Bu yıl ise Van’ın kültürel mirasını merkeze alarak kentsel kimlik üzerine çalışmalar yürüteceğiz. Kentin tarihsel değerlerini ve toplumsal bağlarını güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bizler kültürel mirasımızı bu proje ile canlandırmayı hafızalarda kalıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz.”