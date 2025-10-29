Muradiye ilçesindeki Atatürk İlkokulu ve Ortaokulunda, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve destek olmak amacıyla düzenlen etkinlikte hem yiyecek stantları hem de bölümlerin hazırladığı el emeği ürünler büyük ilgi gördü. Satantlarda birbirinden güzel yiyeceklerin yanı sıra öğretmen ve öğrencilerce hazırlanan el emeği ürünler de sergilendi. Satış boyunca hem öğrenciler hem de ziyaretçiler keyifli anlar yaşarken, toplumsal dayanışmanın ve yardımlaşmanın önemi bir kez daha ön plana çıktı.

Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Erhan Hırslı, "Bugün Gazze'deki yaşanan insanlık dramına sessiz kalmamak, bir nebze de olsa kardeşlerimize yardımcı olabilmek amacıyla okulumuzda hayır panayırı düzenledik. Velilerimizin ve öğrencilerimizin katılımıyla güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Katkı sunan tüm öğretmen arkadaşlarıma ve velilerimize canıgönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Sınıf öğretmeni Ahmet Furkan Budan ise, "Bizler de Gazze'deki kardeşlerimize destek olmak amacıyla küçük de olsa çorbada tuzumuz olsun düşüncesiyle bir panayır organizasyonu yaptık. Okul idaremiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz büyük bir duyarlılık gösterdi. Etkinliğimize yoğun ilgi oldu, halen de devam ediyor. Gazzeli kardeşlerimize buradan selamlarımızı iletiyoruz, Allah yardımcıları olsun" ifadelerini kullandı.

Hayır panayırına katılan öğrenciler ise elde edilen gelirin tamamının Gazze'deki kardeşlerine bağışlanacağını belirterek, okul yönetimine teşekkür etti.