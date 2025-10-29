Van İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı.
Cumhuriyet’in 102. yılı kutlamaları kapsamında Muradiye ilçesindeki Muradiye Şelalesi Köprüsü’nde Türk bayrağı açan kahraman jandarmalar, "Aşk, sadakat ve inançla" vurgusuyla Cumhuriyet coşkusunu zirveye taşıdı.
Etkinlikte, JAK timi personeli tarafından şelalenin eşsiz manzarasında dalgalandırılan al bayrak, vatandaşların da yoğun ilgisini çekti.
Kaynak: İHA