Van’a dair bugünkü hava durumu verileri paylaşıldı. Tahminlere göre bugün öğle ile gece saatleri arasında Van çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur olacak.
Meteorolojik paylaşımlara göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatleri arasında Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur görülecek.
Rüzgarın batılı ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, öğle ve akşam saatleri arasında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) rüzgar şeklinde esmesi de tahminler arasında.
Van genelinde bugün beklenen hava durumu şu şekilde;
İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Saray: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu