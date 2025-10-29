Van’a dair bugünkü hava durumu verileri paylaşıldı. Tahminlere göre bugün öğle ile gece saatleri arasında Van çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur olacak.

Meteorolojik paylaşımlara göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatleri arasında Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur görülecek.

Rüzgarın batılı ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, öğle ve akşam saatleri arasında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) rüzgar şeklinde esmesi de tahminler arasında.

Van genelinde bugün beklenen hava durumu şu şekilde;

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Saray: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu