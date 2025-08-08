Edinilen bilgilere göre, Hatuniye Caddesi üzerinde seyir halinde olan 41 BA 419 plakalı Jetta model otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, briket yüklü bir tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre araçta bulunan iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.