Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 8-14 Eylül 2025 tarihleri arasında yürütülen faaliyetlerde 2 bin 240 devriye görevi icra edildiği belirtildi. 71 bin 152 şahıs ve 72 bin 15 aracın kontrol edildiği ifade edilen açıklamada, "Arandığı tespit edilen; dolandırıcılık suçundan 18, hırsızlık suçundan 4, öldürme suçundan 1, kaçakçılık suçlardan 2, cinsel suçlardan 2, diğer suçlardan (34) şahıs Olmak üzere toplam 64 şahıs yakalanmış olup 17 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

Açıklamada, asayiş ve bomba arama köpeği ile Saray İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Kapıköy Yol Kontrol Noktasında bomba arama köpeği ile araçlarda patlayıcı madde araması yapıldığı bildirildi.