Başkent Bamako’daki Uluslararası Konferans Merkezi’nde yapılan basın toplantısında konuşan Mali Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanı Tümgeneral Daoud Aly Mohammedine, fuarın Afrika’nın dört bir yanından ve ötesinden gelecek silahlı kuvvetleri, hükümetleri, uzmanları ve sanayi temsilcilerini bir araya getireceğini söyledi.

Bakan Mohammedine, "BAMEX, Türk ortaklarımızın güvenlik ve savunma alanındaki stratejik katkılarını, uluslararası bilgi birikimi ve teknolojik yeniliklerini öne çıkarma fırsatı sunacaktır." dedi.

Mali'nin Sahel ile Batı Afrika'nın kalbinde yer aldığını, savunma ve güvenlik alanında uluslararası işbirliği için stratejik önem taşıdığını dile getiren Mohammedine, şunları kaydetti:

"Fuara burada ev sahipliği yapmak, Mali'nin Afrika kıtasında barış, güvenlik ve istikrarın teşviki konusundaki önemli rolünü kabul etmek demektir. Mali ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklık, güven, bilgi birikimi ve ortak hedefler üzerine kurulu bir işbirliğinin neler başarabileceğini en iyi şekilde göstermektedir.

BAMEX 25 yalnızca askeri teknolojilerin sergilendiği bir fuar değildir. Aynı zamanda Türkiye-Afrika işbirliğinin somut bir tezahürüdür. Afrika ülkelerine ihtiyaçlarına uygun çözümleri keşfetme, operasyonel kapasitelerini güçlendirme ve kalıcı, stratejik ortaklıklar kurma fırsatı sunmaktadır. Bu ortaklıklar, uluslarımızın güvenliği ve istikrarını pekiştirecektir."

BAMEX 25 Ulusal Organizasyon Komisyonu Başkanı Amadou Degueni de BAMEX’in daha güvenli, daha dirençli ve daha egemen bir Afrika inşa etmek için uluslararası ölçekte bir buluşma noktası olacağını vurguladı.

Degueni, Türkiye ile işbirliğiyle daha önce Bamako Ulusal Polis Okulu’nda düzenlenen demo gösterisinin çok başarılı geçtiğini hatırlatarak, başarılı geçen bu gösterinin ardından fuar fikrinin pekiştiğini ve kapsamın daha da büyütülerek Türk şirketinin katılımına uygun bir organizasyona dönüştüğünü ifade etti.

Fuarın temasının "Afrika, küresel savunma inovasyonlarının merkezinde" olarak belirlendiğini belirten Degueni, "Afrika (BAMEX ile) bugünden itibaren kendi kaderini tayin etme ve güvenlik direncini inşa etme yolunda yeni bir döneme girmeyi hedefliyor." diye konuştu.

Bamako’nun, bu fuarla ulusal ve kıtasal ölçekte savunma, toprak güvenliği ve egemenlik meselelerine odaklanan uluslararası bir buluşma noktası olmayı hedeflediğine değinen Degueni, "Yaklaşık 30 Türk savunma sanayi firması fuarda yer alacak. Türk katılımcılar, yenilikçi çözümlerini ve birikimlerini resmi heyetlere, savunma sektörü profesyonellerine ve geniş bir ziyaretçi kitlesine sunacak." dedi.

BAMEX Kurumsal İletişim Direktörü Alaattin Doğru'nun verdiği bilgilere göre, BAMEX, Mali Cumhurbaşkanlığı ve Sivil Güvenlik Bakanlığı himayesinde, Türk firması Prontaron Savunma Sanayi Organizasyon ve Dış Ticaret Ltd. Şti. (The Peak Defense) tarafından düzenlenecek.

Fuara aralarında ASELSAN, Baykar, Makine Kimya Endüstrisi (MKE), Roketsan, 3E, Kale Kalıp, Sarsılmaz, TİTRA, STM, Akıncılar, ZSR, Atlas Force, Aktaş Silah, ESSAV, Skydagger ve OTOKAR'ın bulunduğu Türk savunma sanayisi firmaları katılacak.