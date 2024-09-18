Engelli Bireylerin Sorunlarına Duyarlılık

Etkinlik, İskele Yaşar Kemal Parkı'nda gerçekleştirildi ve katılımcılar arasında engelliler ve aileleri de yer aldı. Eş Başkan Şedal, engelli bireylerin yaşadığı zorlukları dile getirerek, yerel yönetimlerin bu konuda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguladı ve sorunların çözümü için ortaklaşa hareket etme çağrısında bulundu.

Mücadele ve Erişilebilirlik Vurgusu

Eş Başkan Şedal, toplumda dezavantajlı durumda olanların yanında olduklarını ifade ederek, "Mücadeleyi birlikte büyüteceğiz" dedi. Engelli bireylerin yaşam alanlarını daha erişilebilir hale getirmek için planladıkları projeleri anlatarak, bu konuda iddialı olduklarını belirtti ve yerel yönetimlerin bu sürece aktif katılımını teşvik etti.

Eş Başkan Zeydan'dan Temizlik ve Erişilebilirlik Taahhüdü

Zeydan, engelli bireylerin ve ailelerinin kentin yönetiminde önemli bir rol oynayacağını söyleyerek, kamusal alanların daha erişilebilir hale getirilmesi için çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi. "Bütün kesimlerin bu kenti kendileri yöneteceği bir anlayışla hareket edeceğiz," ifadesini kullandı.

Eğlenceli Aktiviteler ve Sürpriz Şarkı

Etkinlikte halk oyunları gösterileri ve müzik programı ile katılımcılar keyifli anlar yaşadı. Eş Başkan Zeydan, engelliler için Kürtçe bir şarkı seslendirdi ve etkinlik, halay çekme ile son buldu. Bu buluşma, engelli bireylerin sosyal hayata katılımını destekleyerek, toplumsal farkındalığın artmasına katkıda bulundu.