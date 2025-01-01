Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı verilere göre Türkiye genelinde 2024’te gerçekleşen toplam işlem sayısı 18 milyon 136 nim 185 oldu.

Van’da 2024 yılı içerisinde toplam 169 bin 961 tapu işlemi gerçekleşirken, bu işlemlerden elde edilen harç miktarı ise 337 milyon 134 bin 435 lira olarak açıklandı.

EN FAZLA TAPU İŞLEMİ İPEKYOLU İLÇESİNDE

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan verilere göre; Van’da 2024 yılı içerisinde en fazla tapu işlemi 42 bin 732 ile İpekyolu ilçesinde gerçekleşirken, yapılan işlemlerin toplam tapu harcı ise 176 milyon 890 bin 892 lira oldu.

Van’da sırasıyla diğer ilçeler ve gerçekleşen tapu harçları ise şu şekilde oldu:

Erciş; 27 bin 904 işlem sayısı ve 39 milyon 528 bin 548 lira tapu harcı, Tuşba; 21 bin 4 işlem ve 29 milyon 969 bin 296 lira tapu harcı, Başkale; 16 bin 925 işlem ve 3 milyon 171 bin 968 lira tapu harcı, Edremit; 15 bin 184 işlem ve 69 milyon 343 bin 31 lira tapu harcı, Gürpınar; 14 bin 461 işlem ve 3 milyon 246 bin 189 lira tapu harcı, Özalp; 5 bin 857 işlem ve 1 milyon 847 bin 359 lira tapu harcı, Muradiye: 5 bin 758 işlem ve 3 milyon 322 bin 83 lira tapu harcı, Çaldıran; 5 bin 582 işlem ve 3 milyon 233 bin 725 lira tapu harcı, Çatak; 5 bin 247 işlem. Çatak ilçesine ait tapu işlem harcı miktarı ise açıklanmadı.