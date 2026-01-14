Türk-İş Sendikası Van İl Temsilcisi Salih Çalımlı, emeklilerin içinde bulunduğu ekonomik koşulların ağırlaştığını belirterek, emekli maaşları arasındaki farkın giderek açıldığını aktardı.

Emekli aylıklarına yapılan zamların hayat pahalılığı karşısında yetersiz kaldığını söyleyen Çalımlı, son düzenlemeyle en düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkarıldığını ancak bu artışın enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında yetersiz kaldığını kaydetti.

“KİRADA OLAN EMEKLİ DAHA DA ZOR DURUMDA”

Elektrik, su, doğalgaz ve aidat gibi sabit giderlerin eklendiğinde, özellikle kış aylarında bu kalemlerin toplamının 8 ila 10 bin lirayı bulduğunu belirten Çalımlı, “Bugün Van başta olmak üzere Türkiye genelinde kirada oturan bir emeklinin aldığı maaş, çoğu zaman sadece kira giderini karşılamaya yetiyor. Elektrik, su, doğalgaz, aidat gibi sabit giderler eklendiğinde, özellikle kış aylarında bu giderlerin en az 8-10 bin lirayı bulduğu bir ortamda emeklinin elinde yaşamaya yetecek bir gelir kalmıyor. Bunun üzerine giyim, temel ihtiyaçlar, varsa okuyan ya da evlenmemiş çocuklar da eklendiğinde tablo daha da ağırlaşıyor. Verilere göre Van, geliri en düşük iller arasında yer alıyor, bu da çoğu vatandaşın açlık sınırının altında bir ücretle yaşamaya çalıştığını gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

“ÇÖZÜM ÜRETİLMELİ”

Çalımlı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada son olarak şu sözleri kaydetti:

“Bu durum sadece ekonomik bir sorun değil, aynı zamanda ciddi bir toplumsal ve psikolojik kriz de yaratıyor. İnsanlar çare arıyor ama bulamıyor, geçinememe hali eve yansıyor, aile içi huzursuzluklara, tartışmalara ve ciddi psikolojik sorunlara da maalesef neden oluyor. Ekonomiyi yönetenlerin, özellikle emeklileri görmesi, bu kesim için kalıcı ve insanca yaşamayı mümkün kılacak çözümler üretmesi kaçınılmaz hale geldi…”