VEDAŞ, kış aylarında da planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında enerji kesintisi uyguluyor. Bu kapsamda bugün bazı mahallelerde planlı enerji kesintisi yaşanacağı bildirildi.

Kesintilerden Edremit, İpekyolu, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde bulunan bazı mahalleler etkilenecek.

İşte bugün yapılacak olan planlı enerji kesintisinden etkilenecek olan mahalleler;

EDREMİT:

Saat 08.00 – 17.00 arasında; Şabaniye, Erenkent Mahallesi, Yeni Ve Eski Cami Mahalleleri, Yeni Toki Konutları, Edemkent ve Esentepe Mahalleleri ile Kiracılar Toki Konutları ve Kuveyt Konutlarında planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

İPEKYOLU:

Saat 08.00 – 17.00 arasında; Cevdet Paşa ve Seyit Fehim Arvasi Mahalleleri ile Bağlı Sokaklarda planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

Saat 09.00 – 17.00 arasında; Bostaniçi Mahallesi ve Vali Mithatbey Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA:

Saat 09.00 – 17.00 arasında; Akköprü Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR:

Saat 09.00 – 17.00 arasında; Akdoğu, Bağrıyanık, Beşbudak, Bölmeçalı, Bükeç, Çatakdibi, Çepkenli, Dağseven, Dikbıyık, Dolaylı, Geçerli, Geziyurt, Kalkanlı, Kapçık, Kılıçtutan, Kırkgeçit, Kuşdağı, Oğuldamı, Örmeli, Özlüce, Parmakkapı, Sapakonak, Sıcaksu, Taşlıyazı, Topçudeğirmeni, Topyıldız, Üçdoğan, Yalınca, Yoldüştü Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.