Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) Başkan Yardımcısı Emre Değer, turizmde beklenen ivmenin yakalanamamasına rağmen yeni otel yatırımlarının devam etmesinin, hem yatırımcıyı hem de sektörü daha kırılgan hale getirdiğini söyledi. Değer, Van’da otellerin sürekli dolu olduğu yönündeki algının ise gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

“YATIRIM YAPANLAR ZAMANLA SEKTÖRÜN GERÇEKLERİYLE YÜZLEŞİYOR”

VANOTED Başkan Yardımcısı Emre Değer, sektördeki en büyük sorunlardan birinin yanlış algılar üzerinden yapılan yatırımlar olduğunu belirterek, “Bu aslında Van turizminin en büyük problemlerinden biri. Sektörün içinde olmayanlarda, Van’daki otellerin sürekli dolu olduğu yönünde yanlış bir algı var. Oysa gerçek tablo böyle değil, bugün otel yapan birçok kişi ciddi bir fizibilite çalışması yapmadan, sadece toplumda oluşan ‘oteller dolu’ algısıyla bu yatırımlara giriyor. Oysa otel işletmeciliği büyük sermaye gerektiren, çok fazla gider kalemi olan bir sektör. Açıp da ‘çok iyi kazandım, yatırımdan memnunum.’ diyen neredeyse kimse yok. Bu yatırımı yapanlar da zamanla sektörün gerçekleriyle yüzleşiyor ve pişmanlık yaşıyor ama çoğu zaman iş işten geçmiş oluyor.” dedi.

“RUHSAT AŞAMASINDA BİR PLANLAMA YAPILMALI”

Otel işletmeciliğinin sanıldığı kadar kârlı bir alan olmadığını dile getiren Değer, Van’da otel yatırımı yapıp memnun olan işletmeci sayısının yok denecek kadar az olduğunu dile getirerek şunları söyledi;

“Van’ın yatak kapasitesi belli, sınır kapılarından giriş-çıkış istatistikleri ortada. Bu nedenle belediyenin ruhsat aşamasında bir planlama yapması gerektiğini düşünüyoruz. Nasıl eczaneler nüfus ve ihtiyaç planlamasına göre açılıyorsa, otel işletmelerinin de Van’ın mevcut turizm potansiyeline göre değerlendirilmesi gerekiyor.”

“KÂR EDEN OTEL ORANI YÜZDE 1–2’Yİ GEÇMEZ”

Belediyelerin ruhsat aşamasında daha planlı hareket etmesi gerektiğini savunan Değer, son üç yıldır otellerin büyük bölümünün zarar ettiğini iddia etti.

Değer, “Son üç yıldır otellerin büyük bölümü zarar ediyor. Kâr eden otel oranı yüzde 1–2’yi geçmez, bu tabloya rağmen yeni otellerin açılması, Van turizmi açısından ciddi bir risk oluşturuyor.” diyerek plansız büyümenin sektörü daha da zayıflatacağı uyarısında bulundu.