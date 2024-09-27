El Freninin Dikkatsizliği

Süphan Mahallesi Çayüstü Sokak’ta yer alan 32 NL 3229 plakalı araç, el freninin unutulmasıyla ansızın hareket etmeye başladı ve bu durum, herkesin dikkatini çekti kimsenin bulunmadığı bu araç, hızlanarak bir anda şarampole doğru yuvarlandı ve sürüklenirken çevredeki sakinleri şok içinde bıraktı.

Kaza Sonrası Durum

Kazanın ardından, araç ciddi bir hasar aldı ve hemen ardından olay yerine gelen vinçle güvenli bir şekilde bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay, Güvenlik İhtiyacını Hatırlattı

Bu olay, araçların park halindeyken güvenlik önlemlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi ve dikkatsizliğin nelere yol açabileceğini gösterdi.