Van'daki Musa Anter Parkı önünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında miting düzenlendi. Mitinge, Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.
Protokol konuşmalarının yapıldığı mitingde 27 Eylül tarihinde Van’da kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni Van Gölü kıyısında bulunan Rojin Kabaiş için el dövizi açıldı. Dünya Kadınlar Günü'nde açılan dövizde "Rojin Kabaiş adalet bekliyor" ifadesi yer aldı.
Rojin Kabaiş'e ne oldu?
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ( Van YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül’de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıkmıştı. Kendisinden bir daha haber alınamayan Rojin Kabaiş’in cansız bedeni 15 Ekim Salı günü kaybolduğu sahilden yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, Tuşba ilçesine bağlı kırsal Mollakasım Mahallesi sahilinde bulunmuştu.