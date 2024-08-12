Şehir merkezinde otobüs duraklarına park etmenin yasak olmasına rağmen buna uymayan bazı duyarsız sürücüler, hem durakta bekleyen vatandaşları hem de halk otobüsü şoförlerini çileden çıkarmaya devam ediyor. Araçlarını otobüs duraklarının bulunduğu yere park eden vurdumduymaz sürücüler trafiği tehlikeye sokarken, yolcu almak için gelen otobüsler ise bu parklar yüzünden duraklara yanaşamıyor.

Kent genelinde otobüslerin yolcu indirip bindirdikleri otobüs durakları araçların işgali altında olmaya devam ediyor. Otobüs duraklarına park ederek kurala uymayan sürücüler, otobüs bekleyen vatandaşları zor durumda bırakırken, gelişi güzel parklardan dolayı otobüsler de duraktan yolcu almak için yolun ortasında durmak zorunda kalıyor. Bunun neticesinde hem trafik akışı aksarken, hem de kaza riski artıyor.

Van'da çoğunlukla sabah saatleri ile akşam iş ve okul çıkış saatlerinde meydana gelen bu olay vatandaşları ve otobüs sürücülerine zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Araçlarını otobüs duraklarına yâda giriş ve çıkışlarına park edip ortadan kaybolan vurdumduymaz sürücüler durakta bekleyen yolcuları da çileden çıkarıyor. Yolcu indirip bindirmek için gelen otobüsler durağa park etmiş olan araç nedeniyle durağa yanaşamayınca mecburen yolun ortasında durmak zorunda kalıyor. Yol ortasında yolcu alan otobüslere diğer sürücüler korna çalarak tepki gösterirken, otobüse binmek isteyen vatandaşlar ise yolun ortasına kadar ilerlemek zorunda kalıyor.

Hatalı park eden araç sürücülerinin yol açtığı olumsuzluklar karşısında vatandaşlar sert tepki gösterirken, vurdumduymaz bir şekilde otobüs duraklarına park eden sürüler, vatandaşları mağdur ediyor. Van genelinde birçok durakta yaşanan bu olumsuz durum hem sürücüleri hem de vatandaşları çileden çıkarıyor. Araç sahiplerine çağrıda bulunan vatandaşlar, daha duyarlı olmalarını isterken, yetkililerden ise kontrolleri artırılmasını talep etti.

"GELİŞİ GÜZEL PARKLAR TÜM TRAFİĞİ ALT ÜST EDİYOR"

Duyarsız sürücülerin durakları işgal etmesinden dolayı toplu taşıma araçlarının yolun ortasında durarak yolcuları indirip-bindirmek zorunda kaldığını belirten vatandaşlar, "Van genelinde durak yanlarına ve durağa park eden araçlar yüzünden trafik sürekli kilitleniyor. Bu sorunu hemen hemen her gün yaşıyoruz. Engellisi, yaşlısı var. Otobüsler parklardan dolayı durağa yaşanamadığı için engelli vatandaşlar otobüse binerken sıkıntı yaşıyor.

Van'da hemen hemen her noktada sürücüler buldukları boş yere araçlarını park ediyor ve trafiğin nasıl etkilendiğine bakmıyor bile. Gelişi güzel parklar tüm trafiği alt üst ediyor. Gerçekten bu görüntüler bu kentin sahipsiz olduğunu gösteriyor. Bu kenti yönetenler, bu tür vurdumduymaz parklara izin vermeseydi, kimse yolcu durağına park etmeye cesaret edemezdi. Kuralın olmadığı yerde kaos olur. Van genelinde de maalesef bir trafik kaosu var. Buna bir dur denilmesini istiyoruz. Özellikle sabah saatlerinde ve akşam iş çıkış saatlerinde sorun daha da büyüyor" ifadelerini kullandılar.