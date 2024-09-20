Büyük Bir İlgiyle Karşılandılar

Bu kurslar, çocukların erken yaşta hem dini bilgilerini geliştirmelerine hem de sosyal beceriler kazanmalarına olanak tanıyor 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla, 9 Eylül 2024’te başlayan kurslar, yoğun ilgi ile karşılandı ve kayıtlar hızla doldu. Miniklerin, sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki farklı seansla eğitim alması, onların hem zihinsel hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlıyor.

Eğlenceli ve Öğretici Ortamlar

Kurslarda 15 kişilik sınıflarda eğitim alan çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde oyun alanlarında eğlenceli aktiviteler gerçekleştiriyor. Bu etkileşimli öğrenim modeli, çocukların dikkatini çekiyor ve öğrenmeyi daha keyifli hale getiriyor.

Hedefler Büyüyor

Van İl Müftülüğü Eğitim İşleri Şube Müdürü Şaban Güldal, 1700 öğrencinin kayıt yaptırdığını ve hedeflerinin bu yıl 2500 öğrenciye ulaşmak olduğunu belirtti. Eğitim hizmetlerinin genişlemesi, yerel yönetimlerin desteğiyle daha da ivme kazanmış durumda.

Online Eğitim Seçenekleri

Yüz yüze eğitimlerin yanı sıra, katılamayan öğrenciler için online eğitim imkanı da sunuluyor. Bu sayede, eğitim fırsatları daha geniş bir kitleye ulaşarak, eğitimde fırsat eşitliği sağlanıyor. Van'daki bu yenilikçi uygulama, eğitim dünyasında büyük bir ses getiriyor!