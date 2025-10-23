Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Van İnşaat Mühendisleri Odası, 2011 Van Depreminin 14. yıl dönümünde farkındalık oluşturmak amacıyla İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi'nde deprem sergisi açtı.

Deprem bilincini artırmayı ve afetlere hazırlık önemini hedefleyen sergide konuşan TMMOB Van İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bulut Balkan, “Bu sergideki amacımız, Van’da yaşanan depremin yıl dönümü olan 23 Ekim’de bir farkındalık yaratmak.” dedi.

Van depremi başta olmak üzere Türkiye’deki çeşitli depremlerde tespit edilen teknik hatalar fotoğraflarla gözler önüne serilen sergi hakkında bilgi veren Balkan, şunları söyledi:

“Gerçekleştirdiğimiz bu sergiyle, vatandaşların gelip sergimizi ziyaret etmelerini ve depremden kaynaklı yaşadığımız mağduriyetleri, hem bireysel hem de kentsel ölçekte yeniden değerlendirmelerini hedefledik. Bu çalışma kapsamında, yalnızca Van depreminde değil, ülkemizde meydana gelen diğer depremlerde de tespit edilen teknik hataları fotoğraflar aracılığıyla belgeleyip bir sergi haline getirdik. Amacımız, geçmişte yaşadığımız bu acı deneyimlerden yola çıkarak, gelecekte benzer hataların tekrarlanmaması için toplumsal ve teknik farkındalık oluşturmak oldu.”