Merkez üssü Tabanlı köyü olan 23 Ekim 2011'deki deprem, kent merkezi ve Erciş ilçesinin yanı sıra kırsal mahallelerde büyük hasara yol açtı.

Kente 45 kilometre mesafedeki 500 nüfuslu 55 haneli Yaylıyaka Mahallesi de depremden en çok etkilenen yerleşim yerlerinden biri oldu.

Evlerin büyük bölümünün yıkıldığı mahallede, enkazda kalmaktan son anda kurtulanlar yaşadıkları zorlu günleri unutamıyor.

- "Depremden sonra mahalleden toz bulutu yükseldi"

Mahalle sakinlerinden 62 yaşındaki Ömer İrge, 14 yıl önce acı bir deprem tecrübesi yaşadıklarını söyledi.

Depremin üzerinden 14 yıl geçmesine rağmen yaşadıklarını unutamadıklarını belirten İrge, şunları kaydetti:

"Allah o günleri kimseye yaşatmasın. Zor zamanlardı. O gün evimizde bayram temizliği yapılıyordu. Depreme evde yakalanan oğlum kapıya doğru koşarken ev yıkıldı. Enkaz altında kaldı. Ev yerle bir oldu. Depremden sonra mahalleden toz bulutu yükseldi. Acayip bir ses vardı. Bu yaşıma kadar böyle bir ses duymadım. Ortam biraz sakinleşince enkaz altında kalan oğlumun 'baba' diye seslendiğini duydum. Enkazdan çıkardım ama nasıl çıkardığımı halen hatırlamıyorum."

Komşularının da evlerinin yıkıldığını ifade eden İrge, şöyle konuştu:

"Herkes mahalle ortasında toplanıyordu. Birbirlerine kayıplarının olup olmadığını soruyorlardı. Enkaz altında kalan bir akrabamızı kaybettik. Birbirimize destek olmaya çalıştık. Ev, ahır, samanlığımız yıkıldı. Bir süre çadırda kaldık. Daha sonra devletimizin yaptığı evlere geçtik. Ahırlar, samanlıklar inşa edildi. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Depremin üzerinden 100 yıl da geçse o acı dolu günü unutamayız. Bu tür afetlerin bir daha yaşanmamasını diliyorum."

- "Devletimizin desteğiyle durumumuz düzeldi"

Depremde yıkılan evinin enkazı altında kalmaktan son anda kurtulan 61 yaşındaki 6 çocuk babası Mehmet Şirin İlik ise deprem ve sonrasında büyük zorluklar yaşadıklarını dile getirdi.

Eşi ve 6 çocuğuyla öğle yemeği yedikleri sırada depreme yakalandıklarını belirten İlik, "Ailece sofradaydık. Sarsıntı aniden başladı. Çocuklarımı alarak hemen dışarı çıktım. Sarsıntıyla köydeki tüm yapılar yıkıldı. Mahallemizde taş üstünde taş kalmadı. Evimiz, ahır, tandır evimiz yıkıldı. Her taraf toz içinde kalmıştı. Yaşadığımız o acının tarifi yok. Deprem sonrası çadır temin ettik. Devletimiz yardımımıza koştu. Bize el attı. İlk günlerde çadırda daha sonra konteynere kaldık. Zor zamanlar yaşadık. Evlerimiz yapıldı. Devletimizin desteğiyle durumumuz düzeldi. Deprem gününü unutamıyoruz." ifadelerini kullandı.