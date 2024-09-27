Konutlar Ne Zaman Teslim Edilecek?

Konutlar, yakın zamanda hak sahibi kadınlara teslim edilecek. Vali Balcı, bu sürecin hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini belirtti.

Kimler Bu Konutlardan Yararlanacak?

Eşi vefat etmiş ve ihtiyaç sahibi kadınlar, bu konutlardan faydalanacak. Toplamda 51 adet dairenin inşaatı devam ediyor.

Vali Balcı’nın Açıklamaları Neler Oldu?

Vali Ozan Balcı, "Sosyal devlet anlayışı gereği ihtiyaç sahibi tüm vatandaşların yanında olduklarını" vurgulayarak, bu projeyle kadınların yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Bu Proje Hangi Kurumlarla İşbirliği İçinde Yürütülüyor?

Konut projeleri, Van Valiliği ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilmektedir.

Bu bilgiler, Van'daki konut projesinin detaylarını ve sosyal yardım çalışmasının önemini ortaya koymaktadır.