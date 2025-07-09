Bu kapsamda, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından Van başta olmak üzere Hakkari, Bitlis ve Muş illerinin yer aldığı TRB2 Bölgesi için öncelikli yatırım konuları açıklandı.

Yerel ihtiyaçları temel alan ve atıl kaynakların ekonomiye kazandırılmasını hedefleyen bu program, bölgenin sosyoekonomik gelişimine ivme kazandırmayı amaçlıyor.

Van’da desteklenecek öncelikli yatırım konuları;

1-Taş Yünü Üretimi: İnşaat ve yalıtım sektöründe büyük öneme sahip taş yünü üretimi, Van’ın sanayi altyapısını güçlendirecek yatırımlar arasında yer alıyor.

2-Koyun Yapağından Katma Değerli Ürün Üretimi: Yün ipliği, keçe, çözgü ipi ve temizlenmiş yün gibi ürünlerin üretimiyle, hayvancılığın ekonomiye katkısı artırılacak.

3-Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektöründe Entegre Üretim: İplikten kumaşa, etiket ve düğmeden fermuara kadar ileri-geri bağlantılı ürünlerin üretimi desteklenecek.

4-Van Gölü Kıyısında 5 Yıldızlı Konaklama Tesisi: Dalış merkezi, aquapark, kongre salonları, yüzme havuzu ve binicilik alanlarını kapsayan kapsamlı bir turizm yatırımı teşvik edilecek.

TRB2 bölgesindeki diğer iller için belirlenen öncelikli yatırım alanları da şöyle;

Muş’ta desteklenecek öncelikli yatırım konuları; Entegre besi ve et ürünleri işleme tesisi, Entegre süt üretim ve işleme tesisi, Termal otel ve sağlık merkezi ve Kaz yetiştiriciliği ve ürünleri işleme tesisi,

Bitlis’te desteklenecek öncelikli yatırım konuları; Dondurulmuş patates ve türevleri üretimi, Manda süt hayvancılığı yatırımı, 4 yıldız ve üzeri konaklama tesisi ve Keçi yetiştiriciliği ve ürünleri işleme tesisi,

Hakkari’de desteklenecek öncelikli yatırım konuları ise; Çinko ve kurşun izabe tesisi, Yüksek standartta konaklama tesisi, Su paketleme tesisi, Keratin ve yün işleme tesisi alanları olarak açıklandı.