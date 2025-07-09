Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avusturya'nın başkenti Viyana'da "Birlikte Yol Haritaları Çizmek: Küresel Enerjinin Geleceği" temasıyla düzenlenen 9. OPEC Uluslararası Semineri'ne katıldı.

Seminer kapsamında düzenlenen "Petrol Piyasaları: Enerji Güvenliği, Büyüme ve Refah" panelinde Bakan Bayraktar'ın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanı Suhail bin Mohamed Al Mazroui, Kuveyt Petrol Bakanı Tarıq Sulieman Ahmad Al-Roumi, Nijerya Enerji Bakanı Adebayo Adelabu, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ve Hindistan Petrol ve Doğal Gaz Bakanı Hardeep Singh Puri konuşmacı olarak yer aldı.

Türkiye'nin enerjide arz güvenliği, uygun fiyat ve karbonsuzlaşma konularına odaklanıldığını belirten Bayraktar, "Yüzyılın ortasına kadar Türkiye ekonomisi, karbon nötr bir ekonomi olacak." dedi.

Bayraktar, bu üç faktörün, enerji sektöründe daha çeşitli ve dengeli politikaların ortaya konmasını desteklediğini, yenilenebilir enerji konusunun da odaklanılan konular arasında yer aldığını ifade etti.

"Güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesi 4 katına çıkacak"

Türkiye'nin yenilenebilir enerjide iddialı programı olduğunu anlatan Bayraktar, gelecek on yılda güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesinin 4 kat artışla 2035'te 120 gigavata çıkarılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Bayraktar, ülkenin ayrıca kapsamlı ve uzun vadeli petrol ve gaz programı bulunduğuna işaret ederek, 2020'de Karadeniz'de tarihi büyüklükte doğal gaz rezervi keşfedildiğini ve kısa sürede gaz üretimine başlandığını anımsattı.

Halihazırda Türkiye'de 4 milyon haneye bu sahadan doğal gaz sağlandığına, gelecek yıl bu rakamı ikiye katlayacaklarına dikkati çeken Bayraktar, "2028'de Karadeniz'deki üretimi 4 katına çıkaracağız, böylece Türkiye'deki 16 milyon haneye bu sahadan gaz tedarik edeceğiz." dedi.

Geleneksel olmayan yöntemlerle yer altındaki petrol ve gaz kaynaklarının üretimine de başlanacağını belirten Bayraktar, bazı Amerikalı şirketlerle Türkiye'nin güneydoğusu için bir anlaşma imzalandığını hatırlattı.

"Yakında Suriye'ye gaz tedarik edeceğiz"

Bayraktar, hem Türkiye'nin enerji güvenliğine ve hem de bölgenin enerji güvenliğine yatırım yaptıklarının altını çizerek, petrol ve gaz boru hatları ile komşu pazarlarla bağlantıları güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'ye daha fazla sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) girişini sağlayacak şekilde altyapıyı geliştirmek istediklerini ifade eden Bayraktar, Türkiye'nin bunu Avrupa pazarına da taşıdığını kaydetti.

Bayraktar, Suriye'ye enerji iletilmesi konusunda yeni gelişmelere değinerek, "Şu anda gaz şebekemizi Suriye şebekesine bağladık. Yakında Suriye'ye gaz tedarik edeceğiz, belki de bu proje için bizimle ortaklık kuracaklar ve bu sayede Suriye'de elektrik üretimi için gaz sağlayabileceğiz. Umarım Suriye'deki yaşam normalleşir. Bence bağlantı ve altyapı yatırımı oldukça önemli." değerlendirmesinde bulundu.