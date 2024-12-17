Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ‘Türkiye Çölleşme Hassasiyet Haritası’ istatistiklerini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK-BİLGEM iş birliği ile Havza İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi (HİDS) Projesi’nin iş paketlerinden biri olan Türkiye Çölleşme Modeli ve Hassasiyet Haritası raporu oluşturularak elde edilen veriler paylaşıldı.

Çölleşmenin izlenmesi için yapılan çalışmalarla beraber ülkemize özgü çölleşme kriter ve göstergeleri belirlenerek yine ülkemize uygun CBS tabanlı çölleşme modeli oluşturuldu.

Tüm bu çalışmalarla beraber ulusal ölçekte çölleşmeye duyarlı alanlar tespit edilerek “Türkiye Çölleşme Hassasiyet Haritası” üretilerek 2022 yılına ait veriler kamuoyu ile paylaşıldı.

Oluşturulan Türkiye Çölleşme Hassasiyet Haritasına göre; Ülke topraklarımızın yaklaşık olarak yüzde 18’i zayıf, yüzde 50.9’u orta ve yüzde 22.5’i yüksek hassasiyet grubunda bulunuyor.

En düşük hassasiyet sınıfında yer alan kentler; yeşilin, yağışın ve nemin bol olduğu Karadeniz Bölgesi (illeri) oldu.

En yüksek hassasiyet sınıfında yer alan kentler ise; Aksaray, Şanlıurfa ve Nevşehir oldu.

Türkiye Ölçeğinde Sektörler Bazında Çölleşme Hassasiyet Sınıfları Dağılımında; Türkiye orman varlığı 22 milyon 621. Bin 395 hektar ile ülke yüzölçümünün yüzde 29’unu kaplıyor.

Türkiye Çölleşme Hassasiyet Haritası arazi kullanım durumu incelendiğinde; Türkiye’deki orman alanlarının yalnızca yüzde 0,36’sı yüksek çölleşme hassasiyetindeyken, yüzde 30,79’u orta ve yüzde 68,86’sı ise düşük düzeyde çölleşme hassasiyeti grubunda yer aldı.

ÇÖLLEŞME HASSASİYET HARİTASINDA VAN!

2022 yılına ait Türkiye Çölleşme Hassasiyet Haritasında Van’a ait istatistikler de yer aldı.

Havza İzleme ve Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi (HİDS) Projesi kapsamında yayımlanan verilerde Van’ın çölleşme hassasiyet oranı orta düzey olarak belirlendi. Orman varlığı bakımından Türkiye’de 78. sırada yer alan Van, aynı zamanda çölleşme riski artan iller arasında bulunuyor.

İl alanının yalnızca yüzde 2’si ormanlık alan olan Van’ın çölleşme oranı ise yüzde 21.6 olarak belirlendi.

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin yanı sıra ormansız alan, yağışların azalması ya da dengesizliği, toprak ve çevre kirliliği, plansız sulama ile yeraltı suyun kullanılması, pestisit kullanımı gibi çeşitli nedenler de çölleşmeye neden olan faktörler arasında gösterilebilir.



