İçişleri Bakanlığı, Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı'nın Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın "seçime yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesi kararı sonrası çıkan olaylarda 7 şehirde toplam 89 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, YSK'nın Van Büyükşehir Belediyesi mazbata kararından sonra bugün sabah Van'da başlayan ve çevre illere de sıçrayıp gecenin geç saatlerine kadar devem eden olaylarla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

İşte o paylaşım:

Salı günü izinsiz gösteri yürüyüşü yapan, Bölücü Terör Örgütüne yönelik övücü ve destekleyici slogan atan, güvenlik güçlerimize taşla saldıran ve uyarılara rağmen dağılmayıp mukavemet gösteren; Van'da 26

Hakkari Yüksekova'da 29

Hakkari Merkez'de 9

Siirt'te 4

Batman'da 5

Şırnak'ta 10

İzmir'de 6 olmak üzere Toplamda: 89 şüpheli gözaltına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam ediyor.' ifadelerine yer verdi.