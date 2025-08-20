Bahçesaray'da yetişen ömrünü tamamlamış ceviz ağaçları, Tarım ve Orman Bakanlığının izniyle kesilerek fırınlandıktan sonra ahşap yakma sanatında değerlendiriliyor. El emeğiyle hazırlanan ürünler, Bedesten Çarşısı'nda açılan mağazada sergileniyor. Bahçesaray Kadın Kooperatifinin Bedesten Çarşısı'nda kurduğu mağazada sergilenen ürünler yerli ve yabancı turistler tarafından da yoğun ilgi görüyor.

İHA muhabirine konuşan Ahşap Yakma Sanatı Eğitmeni Hamza Çölgeçen, ceviz ağacının uzun ömürlü ve sağlam bir yapıya sahip olduğunu belirtti. Ahşap Yakma Sanatı Eğitmeni Çölgeçen, "Ceviz ağaçlarımız genellikle Bahçesaray'daki ömrünü tamamlamış ve Tarım ve Orman Bakanlığının izniyle kesilen ağaçlardan elde ediliyor. Bu ağaçlar fırınlandıktan ve belirli bir süre dinlendirildikten sonra işleniyor. Ürünlerin tamamı el emeğiyle hazırlanıyor. Kalan parçalar ise tablo ve dekoratif ürünlerde ahşap yakma sanatıyla değerlendirilerek süs eşyasına dönüştürülüyor" dedi.

"Sabır isteyen ve emek gerektiren bir uğraş"

Ceviz ağacı, uzun ömürlü, sağlıklı ve geç büyüyen son derece sağlam bir ağaç olduğunu dile getiren Çölgeçen, "Küçük oval kütüklerde ceviz kullanıyoruz. Ancak görsel büyüdükçe ceviz ağacının sertliği arttığı için yakma işlemi zorlaşıyor. Bu nedenle bazı çalışmalarda daha yumuşak ağaçları tercih etme imkânımız oluyor.

Tabloların boyutuna ve görseline göre yapım süresi değişebiliyor. İki günde tamamlanan çalışmalarımız da var, 10 gün hatta 20 gün süren tablolarımız da oluyor. Bu sanat dalı oldukça zahmetli, sabır isteyen ve emek gerektiren bir uğraş. Ancak ortaya çıkan eserler hem yerli halkın hem de turistlerin büyük beğenisini topluyor. Özellikle yabancı ziyaretçiler bu sanata yoğun ilgi gösteriyor" diye konuştu.