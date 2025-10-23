Edremit ilçesindeki farklı seviyeli köprülü kavşak çalışmaları devam ediyor. Van Büyükşehir Belediyesi, yaptığı duyuruda çalışmalar kapsamında Elmalık Caddesi İmar Yolu (Hilmi Irak İlkokulu ile Kılıçlar Gıda Toptancısı arasında kalan kısım) 24 Ekim 2025 (Cuma) ile 27 Ekim 2025 (Pazartesi) tarihleri arasında çift yönlü olarak trafiğe kapatılacağını bildirdi.

Açıklamada şöyle denildi; “Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü’nce yapım çalışmaları devam eden Edremit ilçesindeki farklı seviyeli köprülü kavşak ve Van çevre yolu yapım işi kapsamında, Elmalık Caddesi üzerinde yer alan imar yolu köprüsünün yapım çalışmalarına devam edilmektedir.

Köprü imalatlarının yaya ve taşıt güvenliğini de sağlayacak şekilde tamamlanabilmesi amacıyla Elmalık Caddesi İmar Yolu (Hilmi Irak İlkokulu ile Kılıçlar Gıda Toptancısı arasında kalan kısım) 24 Ekim 2025 (Cuma) ile 27 Ekim 2025 (Pazartesi) tarihleri arasında çift yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır. Bu süre içerisinde sürücülerimizin alternatif yolları kullanmaları, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem arz etmektedir. Kamuoyuna ve vatandaşlarımıza saygı ile duyurulur.”