İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan ikamet izni ve sığınmacı verilerine göre Türkiye’de toplam yabancı ve Suriyeli sayısı 3 milyon 540 bin 718 olarak kayıtlarda yer aldı.

Aynı dönemde, Van’da ikamet eden toplam yabancı ve Suriyeli sayısı ise 2 bin 299 olarak kaydedildi.

Raporda yer alan bilgilere göre, Türkiye genelinde ikamet izni ile bulunan toplam yabancı sayısı 1 milyon 91 bin 832 olurken, aynı dönemde Van’da ise bin 64 yabancının ikamet izni ile yaşadığı bildirildi.

Türkiye’de geçici koruma kapsamında yaşayan Suriyeli sayısı, resmi kayıtlara göre 2 milyon 448 bin 886 olarak belirlendi. Aynı dönemde Van’daki Suriyeli nüfus sayısı ise bin 235 kişi olarak açıklandı.

Van’da geçici koruma kapsamında kayıtlı bulunan Suriyelilerin, ildeki toplam nüfusa oranı ise yüzde 0,11 seviyesinde gerçekleşti.