Gürpınar’da Uzun Süreli Kesintiler

Gürpınar ilçesinde, 09:00-17:00 saatleri arasında Dolaylı, Yeşilyurt ve Elemeği gibi mahallelerde bakım çalışmaları nedeniyle elektrik akışı durdurulacak.

Edremit’te Hedef Alınan Mahalleler

Edremit’te, aynı saat diliminde Yeni Mahallesi ile birlikte Çiçekli, Gölkaşı ve Kıyıcak gibi mahallelerde elektrik kesintileri söz konusu olacak.

Erciş’te Kapsamlı Enerji Kesintisi

Erciş ilçesinde de 09:00-17:00 saatleri arasında Kızılören, Payköy ve Yankıtepe mahallelerinde elektrik verilemeyecek; bu durum diğer birçok mahallede de sürecek.

İpekyolu ve Tuşba’da Elektrik Yok!

İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde de geniş çaplı kesintiler bekleniyor, özellikle İpekyolu’nda 09:00-17:00 saatleri arasında birçok mahallede enerji akışı duracak.

Muradiye ve Özalp'ta Planlı Çalışmalar

Muradiye ve Özalp ilçelerinde de benzer saatlerde elektrik kesintileri yaşanacak ve bu durum vatandaşları olumsuz etkileyebilir.

Kesintilerin Süresi ve Önlemler

VEDAŞ, bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından elektriklerin yeniden verileceğini ve vatandaşların bu süre zarfında hazırlıklı olmaları gerektiğini vurguladı.