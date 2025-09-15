Van’da ağaç oyukları, hem kentin estetik yapısı içerisinde göze batıyor hem de kaldırımlardaki düzensizlik nedeniyle yayalar için düşme ve yaralanma risklerini artırıyor.

Van’ın çeşitli bölgelerinde, özellikle yol kenarlarında görülen boş ağaç çukurları dikkat çekiyor, kaldırımlardaki bu oyukların bazıları çimlenerek doğal bir görünüm kazanırken .azıları da çirkin görüntü oluşturuyor.

Van’da merkez ilçelerin farklı noktalarındaki ağaç çukurları, bakım eksikliği ya da urbanizasyon projeleri nedeniyle boş kalmış durumda, bu alanların bazıları çimlerle kaplanarak doğal bir hale gelmiş olsa da birçoğu atık birikintileriyle kötü görüntü oluşturuyor. Vatandaşlar bu durumun görsel kirlilik yarattığını ve çözüm bulunmasını istiyor.