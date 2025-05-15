Van’ın modern şehirleşme vizyonu doğrultusunda düzenlenen çalıştayda, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve kullanımda karşılaşılan sorunlar ile çözüm önerileri masaya yatırıldı. Uygulama otelinde gerçekleşen çalıştaya, yerel yönetim temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve bisiklet kullanıcıları yoğun ilgi gösterdi.

Katılımcılar, Van’ın sürdürülebilir ulaşım hedeflerine ulaşabilmesi için yapılması gereken çalışmalar hakkında görüşlerini paylaştı. Organizatörler, çalıştayın başarısında tüm paydaşların işbirliği ve desteğinin önemine dikkat çekti. Van’ın çevre dostu ulaşım hedeflerine yönelik attığı bu adım, kent sakinleri ve bisiklet severler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Etkinlik, katılımcıların sorularının cevaplandırılması ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.