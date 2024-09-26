Eşinin Destekleyici Rolü

Dört çocuk annesi olan Süreyya, çiftlik hayalini gerçekleştirmesi için eşinin manevi desteğini her zaman yanında bulduğunu belirtirken, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) aracılığıyla elde ettiği hibe ile Aktaş Mahallesi'nde bir işletme açtı.

Hayvan Sayısı Hızla Artıyor

İlk başta 22 büyükbaş hayvanla işe başlayan Süer, bugün 200 büyükbaş hayvanı yönetiyor ve Simental ile Danimarka kırmızısı ırklarıyla süt üretiminde önemli bir konuma geldi.

Gelecek Hedefleri

Süer, gelecekte günlük süt üretimini 6 tona çıkarmayı hedeflediğini vurgularken, ikinci bir ahır için proje sunarak, devletin kendilerine sağladığı desteklerle büyümeyi planlıyor.

Kaliteli Ürün Amaçları

Metin Süer ise, eşinin desteğiyle 140 başlık işletme için yaptıkları projeyle TKDK’dan aldıkları hibeyle başarılı bir çiftlik kurduklarını ifade ediyor ve kaliteli süt, et ve peynir üretmeyi hedeflediklerini, kendi markalarını oluşturmak istediklerini dile getiriyor.