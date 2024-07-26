2023 yıl sonu itibariyle Türkiye’de toplam 15 milyon 221 bin 134 otomobil bulunuyor.

Van’da ise, 2023 yılında bin kişi başına düşen otomobil sayısı, 27 oldu.

Toplamda 1 milyon 127 bin 612 kişilik nüfusa sahip olan Van’da, 2023 yılı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 30 bin 45. Van’da bin kişi başına 27 otomobil düşüyor olması, Van’ın Türkiye ortalamasının bir hayli altında kaldığı anlamına geliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde bin kişi başına en çok otomobil düşen il ise Malatya. Malatya’da bin kişi başına 154 otomobil düşerken, Van bölgede 10’uncu sırada.

Bölge illerinde bin kişi başına düşen otomobil sayısı ise şu şekilde; Malatya’da 154, Elazığ’da 143, Erzincan’da 133, Erzurum’da 89, Tunceli’de 48, Kars’ta 47, Ardahan’da 44, Bingöl’de 38, Iğdır’da 33, Van’da 27, Bitlis’te 25, Muş’ta 26, Ağrı’da 18, Hakkari’de 8, otomobil düşüyor.

Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan illerin toplamında bin kişi başına ortalama 59 otomobil düşüyor.