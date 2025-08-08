Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında Van’ın tüm ilçelerindeki okullarda görevlendirilmek üzere bin 370 personel istihdam edecek. 4 Ağustos’ta başlayan başvurular bugün sona eriyor.

6 ay sürecek TYP kapsamında, işsizlere gelir desteği sağlamanın yanı sıra okulların temizlik ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan programda istihdam edilecek katılımcılar noter kurasıyla belirlenecek.

Kura tarihi, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak.

Kura sonucu seçilen kişiler, 1 Eylül 2025’ten, 28 Şubat 2026’ya kadar Van’daki okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi olarak çalışacak.