Üst Düzey Uzmanlar Bir Araya Geldi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, alanında tanınmış hocalar sunumlar yaptı ve tecrübelerini kursiyerlerle paylaştı, böylece önemli bir bilgi alışverişi sağlandı.

Kurumsal Destekle Güçlü Bir Etkinlik

Prof. Dr. Abdurrahman Aycan, bu organizasyonun her yıl farklı şehirlerde düzenlendiğini belirterek, Van'da bu kursu gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını ve katılımcıların yoğun ilgisini vurguladı.

Eğitimden Sürpriz Yüzler

Azerbaycan'dan katılan doktor Sabina Ahmadlı, Türkiye’de ilk kez böyle bir eğitim almanın kendisi için heyecan verici olduğunu, eğitimin beklentilerini aştığını ifade etti.

Van'ın Büyüleyici Atmosferi

Katılımcılar, sadece mesleki bilgi edinmekle kalmayıp, Van’ın tarihi ve turistik yerlerini keşfetme fırsatı buldular, bu da eğitimin keyfini artırdı.