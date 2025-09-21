Havaların serinlemesiyle birlikte tezgahlardaki balık çeşitleri artmaya başladı.

Özellikle hafta sonları daha fazla rağbet gören balıkların fiyatları, vatandaşlar arasında farklı görüşlere neden oluyor. Balıkçı esnafına göre, kimi vatandaşlar fiyatları normal bulurken, kimileri ise fiyatların yüksek olduğunu belirtiyor.

1 Eylül itibariyle av yasağının sona ermesiyle birlikte Van’da balık çeşitleri de artmaya başladı. Her ne kadar çeşit fazla olsa da en çok ilgi gören balık yine Van Balığı (İnci Kefali) oluyor.

Besin ve protein değeri yüksek olan somon balığı ise Eylül ayında Van’a az gelmesine rağmen yine ilgi gören balıklar arasında bulunuyor. Ayrıca, somon balığı büyük boyutlarda olduğu için dilimlenerek de satılıyor.

Balıkçı esnafı, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde havaların daha da soğumasıyla birlikte balık çeşitlerinin artacağını ve tezgahlarda daha fazla yer bulacağını belirtiyor.

Van’da Güncel Balık Fiyatları (kg):

İstavrit: 180 TL

Hamsi: 200 TL

Melanur: 250 TL

Sarpa: 250 TL

Lidaki (Deniz Çuprası): 350 TL

Levrek: 350 TL

Kaya Levreği: 450 TL

Gopes: 200 TL

Van Balığı (İnci Kefali): 100 TL

Karadeniz Somonu: 250 TL

Norveç Somonu: 420 TL

Çipupra: 380 TL

Palamut: 280 TL

Van Çatak Alabalığı: 260 TL