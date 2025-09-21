Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, aralarında Van’da 1 muhtelif arsanın da olduğu 29 ilde 449 arsayı açık artırma usulü ile satışa çıkaracak.

Van’da satışa çıkarılan arsa İpekyolu ilçesinde bulunuyor.

Müzayede Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat Uşak, Yalova ve Yozgat illerindeki arsalar için yapılacak.

Açık arttırma ile satılacak olan muhtelif arsalara yüzde 25 peşinat 48 ay vade veya peşin ödeme ile sahip olunabilecek.

VAN’DA SATIŞA ÇIKARILAN ARSA

Kentsel Dönüşüm Başbakanlığı tarafından, Van’ın İpekyolu ilçesinde satışa çıkarılacak olan muhtelif arsa Şafak Mahallesinde bulunuyor.

MÜZAYEDE NEREDE YAPILACAK?

Açık artırmalar, 1-2 Ekim 2025 tarihlerinde saat 10.30'da TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara İlbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle’de yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de www.emlakmuzayede.com teklif verilebilecek.