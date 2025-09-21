Kars’ın Susuz ilçesinde bulunan ve kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta olan, her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen Aygır Gölü, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Özellikle yaz aylarında piknik yapan vatandaşlara ev sahipliği yapan gölün, turizm açısından daha etkin kullanılması için çevre düzenleme, yürüyüş yolları ve sosyal donatı alanları yapılması planlanıyor.

Susuz Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, beraberindeki Belediye Başkanı Oğuz Yantemur ile birlikte Aygır Gölü’nde bir takım incelemelerde bulundu. Tutal, gölün etkin bir şekilde kullanılması için neler yapılabileceğini Başkan Yantemur ile konuştu.

Bir süre gölün etrafını dolaşan Tutal ve beraberindekiler daha sonra Aygır Gölü’nden ayrıldı.

Öte yandan doğal güzellikleriyle öne çıkan göl, Kars’ın turizm çeşitliliğine katkı sağlayarak bölge ekonomisine de canlılık katacak.

Aygır Gölü yaz aylarında mesire alanı olarak vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Göl etrafında yapılacak kamelya ve diğer donatılarla birlikte göl adeta cazibe merkezi haline gelecek.