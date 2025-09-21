Van'da havalar soğurken, yağışlar da baş göstermeye başladı. Kentte sıcaklıklar hissedilir derecede düşerken, bugün de yağışlı bir hava tahmin ediliyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Van genelinde bugün gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Van'da bugün en yüksek 17 dereceleri görmesi beklenen hava sıcaklıkları yarından itibaren yeniden artacak.

Kentte bugün için plan yapanların hava durumunu dikkate alarak hareket etmesi tavsiye ediliyor.

İşte Van genelinde bugünle birlikte önümüzdeki 5 gün için beklenen hava durumu;