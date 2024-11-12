Tarihi Ezgi Yeniden Seslendirildi

Van YYÜ Öğretim Görevlisi Mehmet Murat Oto, 2003 yılından bu yana Van türkülerini derlemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar neticesinde, TRT kayıtları üzerinde araştırmalar yaparak 1967 yılında hazırlanmış olan "Birinci Folklor Derlemesi"ne ulaştı.Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde gerçekleştirilen etkinlikte, Oto ve öğrencileri tarafından seslendirilen Kürtçe ezgide, "Kemal yüzü güzeldir, Kemal bizim Ata’mızdır, Allah Kemal’i bağışladı, Ankara’da oturdu" gibi övgü dolu ifadeler yer alıyor. Bu ezgiyi yeniden gün yüzüne çıkartmanın Oto için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti.

Van Kültürü ve Türküler Üzerine Keşifler

Oto, Van Musiki Derneği çatısı altında başladığı çalışmalarda birçok ilginç veriyi ortaya çıkardığını, "Odam Kireç Tutmuyor" türküsünün aslında bir Van türküsü olduğunu keşfettiğini ifade etti. Bu tür araştırmalar, yerel kültürün zenginliğini ve geçmişin derinliklerini yeniden gün yüzüne çıkartmak açısından oldukça önemli, Konservatuar öğrencileri Sıla Babahan ve Esra Keskin, Atatürk için yazılan bu ezgiyi seslendirmekten duydukları mutluluğu dile getirdi.