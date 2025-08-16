Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Van İl Müdürlüğü, Destek AFAD Gönüllüleri ile 17 Ağustos 2025 tarihinde bir araya gelecek.

Afet ve acil durumlarda omuz omuza görev yapan gönüllülerle bir araya gelerek dayanışmayı güçlendirmeyi hedefleyen program, saat 10:00'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde olacak.

Eğitimler, ikramlar ve çeşitli aktivitelerin gerçekleşeceği etkinlikte gönüllülere afet ve acil durumlarda birlikte organize olma, grup çalışmaları ve benzeri konularda interaktif eğitimler verilecek.

Program kapsamında, afetlere hazırlık ve müdahale süreçleri hakkında güncel bilgiler aktarılacak.