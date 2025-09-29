TOKİ, açık artırma ile Van’ın Başkale ve Gürpınar ilçesinde toplamda 5 iş yerini satışa sunacak. 3 iş yeri 48 metrekare iken 2 iş yeri ise 47.12 metrekare olarak satışa sunuluyor.

Satışa sunulacak olan iş yerleri Başkale ilçesi Yeni Mahalle ve Gürpınar ilçesi Kığzı mahallesinde yer alıyor.

HANGİ İLLER İÇİN MÜZAYEDE YAPILACAK

Müzayede Van, Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mardin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Rize, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Yalova, Yozgat ve Zonguldak illerindeki arsalar için yapılacak.

MÜZAYEDE NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Açık artırmalar, 15-16 Ekim 2025 tarihlerinde saat 10.30'da TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara Bilkent Otel ve konferans merkezinde yapılacak. Ayrıca internet üzerinden de www.emlakmuzayede.com teklif verilebilecek.