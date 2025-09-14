Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2025 yılı ilk 8 ayına ait verilere göre Türkiye genelinde havayolunu kullanan yolcu sayısı 162 milyon 627 bin 771 yolcuya ulaştı.

Van’da ise 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde havayolu yolcu sayısı 986 bin 866 kişi olarak açıklandı, bir önceki yılın aynı döneminde bu sayı 1 milyon 102 bin 69 olarak kaydedilmişti.

8 aylık dönemde Van Ferit Melen Havalimanı üzerinden havayolunu tercih eden yolcuların 982 bin 355’i iç hatlar, 4 bin 511’i ise dış hatları kullandı.

Ferit Melen Havalimani Kapaniyor 4

Bu verilere göre, Van Ferit Melen Havalimanı’ndaki yolcu sayısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 10.45’lik bir düşüş yaşandı.

Bu dönemde Van’da iniş-kalkış yapan toplam uçak sayısı ise 10 bin 220 olarak raporda yer aldı. Bu uçakların 5 bin 789’u ticari uçak olarak kayıtlara geçti.

Ferit Melen Havalimanı’nın üç aylık kısmi kapanması, yolcu trafiğini olumsuz etkilerken, 5 Eylül’den 5 Aralık’a kadar planlanan tam kapanma nedeniyle havayoluyla seyahat edecek yolcular, Muş ve Ağrı havalimanlarını kullanacak.

Kaynak: WanHaber / Fatma Öztürk