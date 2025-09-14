Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2025 yılı ilk 8 ayına ait verilere göre Türkiye genelinde havayolunu kullanan yolcu sayısı 162 milyon 627 bin 771 yolcuya ulaştı.

Van’da ise 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde havayolu yolcu sayısı 986 bin 866 kişi olarak açıklandı, bir önceki yılın aynı döneminde bu sayı 1 milyon 102 bin 69 olarak kaydedilmişti.

8 aylık dönemde Van Ferit Melen Havalimanı üzerinden havayolunu tercih eden yolcuların 982 bin 355’i iç hatlar, 4 bin 511’i ise dış hatları kullandı.

Bu verilere göre, Van Ferit Melen Havalimanı’ndaki yolcu sayısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 10.45’lik bir düşüş yaşandı.

Bu dönemde Van’da iniş-kalkış yapan toplam uçak sayısı ise 10 bin 220 olarak raporda yer aldı. Bu uçakların 5 bin 789’u ticari uçak olarak kayıtlara geçti.

Ferit Melen Havalimanı’nın üç aylık kısmi kapanması, yolcu trafiğini olumsuz etkilerken, 5 Eylül’den 5 Aralık’a kadar planlanan tam kapanma nedeniyle havayoluyla seyahat edecek yolcular, Muş ve Ağrı havalimanlarını kullanacak.